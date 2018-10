Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto's in Hoorn en Heerhugowaard in vlammen op: mogelijk brandstichting Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOORN - Aan de Watermolen in Hoorn zijn vanochtend twee auto's in brand gevlogen. Mogelijk is het vuur aangestoken.

De brand brak rond 4.30 uur uit. Beide voertuigen zijn volledig uitgebrand. Later vandaag zal de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Ook in Heerhugowaard is gisteravond een auto in vlammen opgegaan, zo meldt Noordhollands Dagblad vanochtend. Aan de brand op het Waterlooplein ging een explosie vooraf. Naast de auto werd een jerrycan gevonden, die door de politie is meegenomen.