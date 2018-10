Hoogleraar VUmc misbruikte vrouwelijk DNA-materiaal

AMSTERDAM - Hoogleraar pathologie Chris Meijer van het VUmc is door het LOWI, het hoogste adviesorgaan voor wetenschappelijke integriteit, op de vingers getikt. Uit een nog te publiceren advies blijkt dat hij DNA-materiaal van vrouwen gebruikte voor commerciële doeleinden, zonder over toestemming van die vrouwen te beschikken.

Dat meldt NRC. Ook heeft hij zakelijke belangen meermaals niet gemeld: bij zes wetenschappelijke publicaties, bij het indienen van een onderzoeksvoorstel en bij adviezen over het landelijk bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Volgens het LOWI is sprake van 'schending van de wetenschappelijke integriteit', het zwaarste oordeel dat het adviesorgaan velt. Meijer kwam in opspraak na onderzoek van NRC in de zomer van 2015 naar zijn belangen bij het uiteindelijk in 2017 ingevoerde bevolkingsonderzoek.