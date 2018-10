Amsterdammers bekennen overval op woning Raymond van Barneveld

AMSTERDAM - Drie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld hebben vanmorgen tijdens een niet-inhoudelijke zitting tegenover de rechter bekend dat ze de overval hebben gepleegd.

Tijdens de overval op 16 juni was Van Barneveld niet thuis, maar zijn vrouw wel. Zij schrok wakker toen de mannen (24, 24 en 25 jaar) op de vroege zaterdagochtend het huis binnendrongen en er ontstond een worsteling. Ze raakte daarbij lichtgewond en werd ook bedreigd.

De drie worden verdacht van inbraak en geweldpleging. De buit bestond uit sieraden, een tas en een portemonnee. Ze houden vol dat ze niet wisten dat het om het huis van de darter ging en hebben spijt betuigd.

Verkeerde afslag

Volgens Yassine el H., Yassir A. en Mikey B. waren ze dronken en onderweg naar een club. Nadat ze een verkeerde afslag hadden genomen, besloten ze in te breken. Volgens de drie waren ze niet speciaal op zoek naar het huis van Van Barneveld. De rolluiken waren dicht, ze dachten dat er niemand thuis was.

De drie mannen zijn kort na de overval aangehouden en zitten nog vast. De zitting vandaag in de Haagse rechtbank zal onder meer over de vraag gaan of ze in de cel moeten blijven.