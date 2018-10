Deel dit artikel:













Vier doden bij schietpartij in woning Amsterdam, mogelijk gezinsdrama Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) In een woning in de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid heeft afgelopen nacht een schietpartij plaatsgevonden, daarbij zijn vier dodelijke slachtoffers gevallen. De politie houdt rekening met een familiedrama.

Forensisch specialisten zijn op dit moment in de woning en doen onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld, meldt een woordvoerder van de politie aan AT5. Volgens een getuige is de hele Herculesstraat afgezet door de politie. Op de hoek van de straat staan grote blauwe schermen.