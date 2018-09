Deel dit artikel:













Buurman na brand Spierdijk: "Het is een dag met emoties" Foto: HFV Photo Services / Theo Annes

SPIERDIJK - Buurtbewoners zijn geschrokken van de brand vandaag in een huis en een paardenschuur in Spierdijk. Voor buurman Rob de Boer, die een bollen- en witlofbedrijf heeft, was het een extra moeilijke dag. Zijn zoontje is precies een jaar geleden bijna verdronken. Vandaag werd hij dus ook gebeld met slecht nieuws.

"Ik was bij Schiphol met mijn mannetje naar vliegtuigen aan het kijken. Toen belde de buurvrouw op. En dat is wel dubbel als een jaar terug je zoon bijna verdronk op precies dezelfde dag. Gelukkig heeft hij het overleefd. Het is wel een dag met emoties." De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting. De eigenaar had net zijn schuur opgeknapt. Bij de brand kwam asbest vrij. Er wordt nu onderzoek gedaan tot waar de kankerverwekkende stof is gekomen. Morgen wordt de boel gesaneerd. Dodelijk

Voor De Boer is het goed afgelopen. "Gelukkig ging de wind niet over de trekkerij heen, want voor de witlof en voor het bedrijf is dat dodelijk." Rond 20.45 uur vanavond liet de veiligheidsregio weten dat de Verlaatsweg weer is vrijgegeven voor verkeer. bij het adres waar de brand woedde zijn hekken neergezet. Er is ook afzetlint gespannen bij de andere percelen aan de achterkant vanwege neergeslagen asbest. De eigenaar van het getroffen pand heeft nog niet gereageerd. Die was door alles wat er was gebeurd te emotioneel.