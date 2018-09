Duizend motorrijders in pak door Amsterdam voor het goede doel

AMSTERDAM - (AT5) Motorrijders in een een driedelig kostuum, je ziet het niet vaak. Toch gebeurde het vandaag wereldwijd en dus ook in Amsterdam. Langs de kade achter Pakhuis de Zwijger verzamelden zo'n duizend bikers in pak om een tour te maken voor het goede doel.

De deelnemers hebben uiteenlopende redenen voor hun deelname. "Het goede doel en de leuke sfeer is voor mij de reden dat ik hier al voor de tweede keer bij ben", zegt iemand.

Deze rit is slechts een deel van de grote Distinguished Gentleman's Ride, waarbij van Mexico tot Japan geld ingezameld wordt tegen prostaatkanker en depressiviteit onder mannen. "Wereldwijd is er al vijf miljoen dollar ingezameld. Dat bedrag willen we eigenlijk elk jaar hoger hebben."

De stoet is een opvallende verschijning, want de dresscode is een driedelig kostuum. "Vorig jaar was ik ook in stemmig grijs of bruin of zwart. Maar dit jaar had ik zoiets van: ik wil er wat meer kleur aan geven", zegt een van de motorrijders over zijn blauw-geruite pak.