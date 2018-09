Alkmaar viert overwinning op Spanjaarden met toneelstuk Victorie!

ALKMAAR - 445 jaar na de overwinning op de Spanjaarden viert Alkmaar nog altijd de overwinning op de Spanjaarden. Ook dit jaar worden rondom 8 oktober, de dag dat de Spaanse soldaten afdropen, allerlei activiteiten gehouden. De viering wordt dit jaar geopend met de voorstelling Victorie!

Morgen wordt begonnen met de opbouw. De voorstellingen beginnen donderdag. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Wie geïnteresseerd is in wat er zich destijds heeft afgespeeld, mag het stuk niet missen. Anders dan in voorgaande jaren, moet er dit jaar geld worden betaald om de voorstelling te kunnen zien. Dat komt doordat Victorie! door de Haarlemse toneelschrijver Ad de Bont speciaal is geschreven voor Alkmaar.

Het stuk wordt daarnaast opgevoerd door een professionele cast en professionele musici. Bij een van de repetities mocht al iemand van de pers kijken.