Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HFC Haarlem leeft weer even: "Hoort in betaald voetbal thuis" Foto: NH Sport

HAARLEM - In het oude vertrouwde Haarlem 'stadion' speelden de HFC Haarlem Legends zondagmiddag een wedstrijd tegen het Nederlands Politie Elftal. De in 2010 failliet verklaarde Haarlemse profclub speelde onder leiding van oud-speler Joop Böckling en zag zijn aanvoerder Khalid Sinouh al vroeg in de wedstrijd uitvallen.

Het was een doelpuntrijk onderonsje aan de Jan Gijzenkade en het Nederlands Politie Elftal wist de wedstrijd uiteindelijk met 5-3 naar zich toe te trekken. Maandagmiddag zal er in NH Sport een sfeerreportage van deze werdstrijd te zien zijn en spreken we onder andere met coach Joop Böckling en de aanvoerder van de HFC Haarlem Legends, Khalid Sinouh.