Koninklijke onderscheiding voor Blaricumse Simone Kleinsma

Kleinsma kreeg het lintje opgespeld na afloop van de jubileumvoorstelling van de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt.

De actrice staat al meer dan veertig jaar op het toneel. Ze speelde in allerlei musicals, films en ook in de bekende tv-serie Kees en Co. Onlangs werd bekend dat daarvan een nieuw seizoen komt. Ze ontving vijf Musical Awards voor verschillende rollen en ze kreeg nog meer prijzen voor haar werk.