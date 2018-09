Van den Brom: "In balbezit waren we heel matig"

ALKMAAR - John van den Brom vond het spel van zijn team tegen PEC Zwolle ver onder de maat. Vooral in balbezit vond de trainer van AZ het 'heel matig.'

"Het frisse, goede spel van het begin hebben we te weinig gezien", zei de trainer, die zondagmiddag voor de 182ste keer op de bank zat. Daarmee is hij de langstzittende trainer uit de historie van de Alkmaarders. "Dat is heel mooi, maar dat wil je met drie punten."