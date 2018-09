MONNICKENDAM - Poes Micky was 's avonds op avontuur toen ze in de sluis op het Noordeinde in Monnickendam belandde en gered moest worden door de brandweer. "Je zou denken dat Micky d'r lesje wel geleerd heeft, maar nee hoor. Ze plonsde gewoon weer in de sluis", vertelt Saskia Langereis van de Dierenambulance Waterland.

"Micky is gewoon super eigenwijs", zegt eigenaar Noa. Samen met haar moeder heeft ze Micky vandaag opgehaald. Moeder van Noa, Simone Verwijs, kan er wel om lachen. "Ze heeft blijkbaar niet geleerd van de vorige keer. Het zou fijn zijn als er een kattentrapje in de sluis komt. Dan kan Micky er gewoon weer uit lopen."

Lees ook: Hardleerse kat voor de tweede keer gered uit sluis in Monnickendam



Micky is niet de enige kat die in de sluis heeft vastgezeten. "Dit is de vierde kat in twee maanden tijd die wij uit de sluis hebben moeten redden", vertelt Saskia Langereis van dierenambulance Waterland. "We zijn bang dat er iemand kwaad in de zin heeft en opzettelijk de katjes in de sluis duwt."

De Dierenambulance gaat onderzoeken of er inderdaad iemand is die de katjes in de sluis stopt. Micky blijft voorlopig in ieder geval 's avonds even binnen.