Balende Guus Til: "Aan het eind heb je er niks aan" Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

ALKMAAR - Eindelijk scoorde Guus Til weer een keertje. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle scoorde de aanvoerder de 2-1 en daarmee zijn eerste goal van het seizoen. Toch baalde hij na afloop van de wedstrijd omdat PEC Zwolle in de 87ste minuut toch nog de 2-2 maakte en de Alkmaarders dus met één punt genoegen moesten nemen. "Ik baal er het meest van dat die goal zo laat valt. Op het moment zelf was ik er wel blij mee maar aan het eind heb je er niets aan."

AZ kwam dus tot twee keer toe op voorsprong maar daarna kregen de Alkmaarders telkens de deksel op de neus. "Na de tegengoals zijn we het kwijt Ik weet niet wat het is maar we kunnen niet goed spelen met voorsprongen dit seizoen. Dan gaat het opeens minder. ", aldus Til. Lees ook: AZ geeft voorsprong tot twee keer toe uit handen tegen PEC Klik het filmpje aan voor het volledige interview met Guus Til.