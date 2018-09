Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Amsterdams tankstation overvallen: personeel bedreigd met wapen Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Aan de Gooiseweg in Amsterdam is vanmiddag rond 14.00 uur een tankstation overvallen. Iemand van het personeel is bedreigd met een wapen.

De dader heeft een onbekend geldbedrag gestolen. Er is niemand opgepakt. Het tankstation is dicht en er wordt nog onderzoek gedaan door de politie. Speurhonden zoeken mee.