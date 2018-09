Einde vaarseizoen in zicht: "Rond kerst kijken we er alweer naar uit!"

HAARLEMMERMEER - De echte liefhebbers probeerden dit weekend de gedachte aan de winter nog even uit te stellen door met de boot te gaan varen. Maar nu is het toch echt bijna helemaal klaar met de zomer. Binnen een paar dagen gaan boten het water uit.

"Ja jammer", zegt vaarliefhebber Fred Kreft, die bezig is om zijn boot op te ruimen. "Van mij mag het de hele winter 20 graden wezen eigenlijk. Maar ja, het hoort erbij hè?" Het is wat hém betreft wel het minst leuke gedeelte van het jaar. "Dat varen is geweldig, maar dat opruimen...", zegt hij lachend.

Topzomer

Havenmeester Marco de Vos van Jachthaven de Graaf in Aalsmeer blikt terug op een mooi seizoen. "We hadden veel mooie dagen, of eigenlijk weken. Het was druk en gezellig: een topseizoen!", zegt hij.

"We hebben echt genoten van deze zomer", zegt Hoofddorper Peter Konst. Samen met zijn vrouw vaarde hij drie weken door de wateren van Noord-Holland. Morgen gaat hun boot het water uit en is het voorbij. "Dan is het tijd voor de winterslaap", zegt de vaarliefhebber. "Rond kerst hebben we het er al weer over hoor, dan kijken we er al naar uit", zegt hij.

Pontjes

Ook het vaarseizoen voor de pontjes over de Amstel is na vandaag voorbij. Fietsers en wandelaars maken dit weekend nog even dankbaar gebruik van de dienst.

"Ik dacht: ik ga nog een keertje", zegt een dame die vrolijk van haar fiets afstapt bij een van de pontjes. Haar fiets is versierd is met kleurige bloemetjes. Elke dag fietst ze door de Noord-Hollandse landschappen en pont De Fuut in Amstelveen gebruikt ze graag. "Het is hier zo prachtig. Jammer dat we vandaag voor het laatst met de pont kunnen."



"Het is nostalgie", zegt een andere passagier. "Je bent gewoon toerist in eigen land." De pontjes gaan de winterstalling in en komen volgend voorjaar weer tevoorschijn.