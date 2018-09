AZ geeft voorsprong tot twee keer toe uit handen tegen PEC

ALKMAAR - AZ heeft in eigen huis duur puntenverlies geleden. De Alkmaarders hadden het moeilijk met PEC Zwolle en kwam in het AFAS Stadion niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Via Ricardo van Rhijn kreeg AZ de eerste grote kans en even later zette Ousamma Idrissi zette in de zevende minuten al op voorsprong. Na een fraaie één-twee met de jarige Thomas Ouwejan, schoof de aanvaller raak in de korte hoek. Daarmee tekende Idrissi voor zijn zesde treffer van het seizoen. AZ begon dus goed aan de wedstrijd.

PEC slaat toe

PEC Zwolle had voor rust de wedstrijd zomaar om kunnen draaien. Mike van Duinen reageerde scherp op een te korte bal van Jonas Svensson op Ron Vlaar en stuurde daarmee Vito van Crooij weg. De van VVV overgekomen spelmaker rondde koel af. Een minuut later kwam AZ goed weg, want dit keer raakte Van Duinen de paal. Daardoor bleef het 1-1.

Van den Brom grijpt in

Tien minuten na rust vond Van den Brom het tijd voor nieuw bloed. Hij gooide de opstelling om door Vlaar en Johnsen eruit te halen en Adam Maher en Mats Seuntjens voor hen in de plaats te brengen. Dat betekende een tactische omzetting, want Svensson schoof een linie terug en Van Rhijn ging in het centrum van de verdediging spelen. De trainer bracht met de wissels meer voetbal in de ploeg.

Weinig sprankelend voetbal

In aanvallend opzicht liet AZ ook na de wissels weinig zien. PEC kwam daardoor nauwelijks in de problemen door het te lage tempo van de thuisploeg. Na 68 minuten spelen kwam dan ook pas het eerste echte gevaar van AZ. Seuntjens schoof de bal naast en een minuut later kopte Guus Til de bal over nadat de PEC-doelman Diederik Boer de bal miste. Een kwartier voor tijd was het dan toch raak via Til. Na een snelle voorzet van Svensson kreeg PEC de bal niet weg en kwam de bal voor de voeten van Til. De aanvoerder tikte simpel raak: 2-1.

Flemming bezorgt PEC puntje

Ondanks het stroeve spel leek trainer Van den Brom zijn jubileumwedstrijd winnend af te sluiten, maar twee minuten voor tijd bracht Zian Flemming de Zwollenaren langszij. Mike van Duinen gaf de bal voor op de inlopende oud-Ajacied, die de bal vervolgens tegen de touwen kopte.

Door het puntenverlies blijft AZ steken op de vijfde plaats in de eredivisie. De Alkmaarders hebben twaalf punten en staan daardoor een puntje boven VVV-Venlo, dat de Alkmaarders in de beker heeft geloot.