Cultuurgebouw Hoofddorp is voor een dag internationale theetuin

HOOFDDORP - Het Cultuurgebouw in Hoofddorp is dit weekend omgetoverd tot een bruisende internationale theetuin. Het doel van de theetuin is mensen ontmoeten en verbinden.

"Het is belangrijk dat je kennismaakt met mensen met andere culturen, want we zijn niet alleen op de wereld. We leven met andere mensen en als je goed wil communiceren, is het prettig om te weten hoe andere mensen leven, wonen en werken."

Chinezen, Engelsen, Syriërs, Nederlanders en Marokkanen. Iedereen sprak dit weekend met iedereen. En dat was ook precies de bedoeling van de organisatie. "Als je zo om je heen kijk, denk ik dat het heel goed gelukt is. Er is echt een mix van culturen aanwezig en we ondersteunen alles met muziek en gedichten uit allerlei landen", zegt programmamaker Ineke de Vries.