Brand bij houten huis in Spierdijk: paardenloods ingestort, asbest vrijgekomen

SPIERDIJK - Bij de brand bij een houten huis aan de Verlaatsweg in Spierdijk is asbest vrijgekomen. Dat meldt de brandweer aan NH Nieuws.

Volgens de brandweer is de kankerverwekkende stof op meerder plekken in de buurt terechtgekomen. De getroffen bewoners worden geïnformeerd over wat te doen.

De brand heeft een paardenschuur volledig in de as gelegd. Het gebouw is ingestort. De paarden die normaal gesproken in de loods staan, stonden op het moment dat de brand uitbrak in het weiland.

Het huis naast de stal raakte bij de brand zwaar beschadigd. Volgens de politie is het achterste gedeelte van de woning onbewoonbaar verklaard.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in de schuur. De brandweer is nog bezig met blussen en asbestmetingen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Buurtbewoners werd enige tijd gevraagd hun ramen en deuren te sluiten.