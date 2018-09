IJmonders op bezoek bij buurman Tata Steel: 'Ik heb er een speciale band mee'

VELSEN-NOORD - IJmonders mochten vandaag op bezoek bij buurman Tata Steel. In een reeks van festiviteiten in het kader van het eeuwfeest vierde Tata Burendag.

Zo'n 4.000 'buren' waren vandaag op het feest afgekomen. Na een tour over het festivalterrein genoten ze van de voorstelling 'Door het Vuur', de speciaal ter gelegenheid van het jubileum gemaakte musical.

Veel van de 'buren' hebben een speciale band met Tata Steel. Of ze werken er, ze hebben er gewerkt, of iemand die ze goed kennen werkt er. Om de staalgigant kun je in de IJmond gewoon niet heen.

Werkgelegenheid

"Wat het voor buur is? Het bedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid. Dankzij Tata Steel hebben veel mensen hier een goede boterham", zegt een man uit Heemskerk die er veertig jaar heeft gewerkt.

Een plaatsgenoot van hem draagt een gouden ring met een ingegraveerd logo van Hoogovens. "Geërfd van mijn vader", zegt hij. "Dat ik deze ring draag, is een eerbetoon aan hem. Ik heb daardoor een speciale band met Hoogovens. Dat we hier vandaag zijn uitgenodigd is fantastisch."

Martine uit Wijk aan Zee woont al 45 jaar vlak bij de koudbandwalserij. "Natuurlijk hebben we last van de vervuiling, maar vliegtuigen vervuilen ook. Er is mee te leven. Ach, we zijn er nog..."