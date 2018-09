Amsterdam onderuit in topper, Van Wijk goud waard voor Laren

AMSTERDAM - Amsterdam kon geen vuist maken tegen de hockeysters van SCHC. Al vrij snel was duidelijk dat Amsterdam het lastig zou krijgen.

SCHC - Amsterdam

Binnen vier minuten keek Amsterdam al tegen een achterstand aan. Ginella Zerbo scoorde op het eigen veld voor SCHC. Een half uur later maakte Delfina Merino er 2-0 van. Maria Vershoor redde in de slotfase nog de eer voor haar team, maar daarvoor had Zerbo al haar tweede van de middag gemaakt. SCHC was dus met 3-1 te sterk voor Amsterdam.

Door de overwinning is SCHC dichterbij de vrouwen van Amsterdam gekomen. De Stichtse formatie is Amsterdam tot op een punt genaderd.

Pinoké - Laren

Lang kampte ze met een rugblessure, maar zondag was ze weer goud waard voor Laren. Strafcornerspecialiste Lieke van Wijk bezorgde haar ploeg dankzij twee rake slagen de overwinning.

De eerste strafcorner ging nog de mist in, maar de daaropvolgende legde Van Wijk keurig in de bovenhoek. Vlak voor de rust pushte ze ook de tweede, die identiek aan de eerste was, binnen. Daarmee legde Van Wijk hoogstpersoonlijk de basis voor de zege. Pamela Raaff bracht Pinoké tien minuten voor tijd nog wel terug, maar Maxime Kerstholt besliste het duel in Larens voordeel op 1-3. Laren bekleedt door de zege de derde plek in de Hoofdklasse.

Overige uitslagen

Bloemendaal - Groningen 1-0

Den Bosch - HDM 3-0

Kampong - Oranje-Rood 1-1

Huizen - Hurley