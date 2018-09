Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IJmuidenaar (19) bij ruzie neergestoken door buurtgenoot Foto: Shutterstock

IJMUIDEN - Een 52-jarige IJmuidenaar is afgelopen nacht opgepakt in de Marconistraat, nadat hij een 19-jarige man met een mes had gestoken.

Voorafgaand aan de steekpartij zou het duo ruzie hebben gemaakt over het uitlaten van een hond. Daarbij trok de oudste van de twee een mes en verwondde hij de jongen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld.