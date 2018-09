Vlaar terug in de basis bij AZ

ALKMAAR - AZ treedt in de wedstrijd tegen PEC Zwolle aan met Ron Vlaar. De centrale verdediger is weer fit, wat betekent dat Pantelis Hatzidiakos op de bank plaatsneemt.

Naast Vlaar speelt Teun Koopmeiners in het centrum van de verdediging. Verder stuurt jubilaristrainer John van den Brom de vaste namen het veld in.

Lees ook: Mijlpaal voor John van den Brom: "Trots, mijn naam zal hier voortleven"

Opstelling AZ: Bizot; Van Rhijn, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjö, Svensson, Til, Gudmundsson; Johnsen, Idrissi

De wedstrijd AZ - PEC Zwolle volg je live bij NH. In het AFAS Stadion zitten verslaggevers Marijn Willems en Erik-Jan Brinkman. Zij houden je via deze site en de Facebook-pagina van NH Sport negentig minuten lang op de hoogte van het bekerduel. Het duel in Alkmaar begint om 14.30 uur.