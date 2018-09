Favoriete mega-tijgerknuffel van 5-jarige Selah gestolen bij evenement

BEVERWIJK - Het was een groot succes, de feestdag 'Beverwijk showt' . Maar de diefstal van een levensgrote pluche tijger, het trotse bezit van de 5-jarige Selah, geeft een klein zwart randje. "Ze is echt verknocht aan die knuffel."

Selah's moeder Angelique is styliste bij het evenement en wilde de tijger graag gebruiken als aankleding. "Het mocht, maar ze moest wel echt beloven dat hij terug zou komen", vertelt Tineke Hopman van de organisatie. "Op dit moment weet Selah het nog niet en Angelique ziet er enorm tegenop om haar dochtertje te gaan vertellen dat de knuffel weg is."

'Grappig'

De tijger werd tijdens het opruimen van 'Beverwijk showt' meegenomen door twee jongens. "Net toen we het niet doorhadden", aldus Tineke. "Ik denk dat ze een jaar of 16/17 waren en het wel grappig vonden, niet wetende dat het de knuffel van een kind is."

Tineke en moeder Angelique hopen dat het pluche dier snel weer opduikt. "Vooral omdat het zo'n geslaagde dag was. Dit jaar hebben we van Beverwijk showt voor het eerst een soort theaterspektakel gemaakt. We hebben ontzettend veel complimenten gekregen, dus dit is gewoon jammer."

Ontroostbaar

Het dier is nog gespot in een Beverwijkse kroeg, maar verder ontbreekt elk spoor. "Ik denk dat 'ie misschien ergens in de bosjes ligt, dus misschien kan iedereen een beetje extra goed om zich heen kijken. Het zou helemaal top zijn als de knuffel terug is voordat Selah het weet, want ze zou echt ontroostbaar zijn."