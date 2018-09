Deel dit artikel:













Gigantische composthoop in de hens bij transportbedrijf in Breezand Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel

BREEZAND - De brandweer is met groten getale aanwezig bij een brand op het terrein van een transportbedrijf aan de Molenvaart in Breezand. Een grote composthoop heeft vlam gevat en is er veel rook te zien.

"Voor de blussing is veel water nodig", zo laat de Veiligheidsregio weten. "Daarom zijn er zoveel eenheden naartoe. Ook zetten we een kraan in die de composthoop uit elkaar trekt, zodat we gerichter kunnen blussen." Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt dan ook gevraagd om ramen en deuren te sluiten als ze er last van hebben.