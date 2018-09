LIVE: AZ - PEC Zwolle

ALKMAAR - AZ gaat zondagmiddag tegen PEC op jacht naar drie punten. De Alkmaarders spelen om 14.30 uur tegen de ploeg van trainer John van 't Schip. De wedstrijd volg je live bij NH Sport.

Het elftal van trainer John van de Brom hoopt lijn van de afgelopen week door te trekken. Na de tumultueuze wedstrijd in Groningen (1-3 winst), werd in de beker met 0-6 gewonnen van Alcides. Zaterdagavond werd er geloot voor de tweede ronde in de KNVB-beker. Daarin werd AZ aan VVV-Venlo gekoppeld. De wedstrijd tegen de Venlonaren vindt plaats op 30/31 oktober of 1 november.

Lees ook: AZ treft VVV-Venlo, Ajax tegen Go Ahead in KNVB-beker

Bij AZ keert Ron Vlaar weer terug in de selectie en ook de terugkeer van Marko Vejinovic ligt in de lijn der verwachting. De terugkeer van Vlaar betekent dat Pantelis Hatzidiakos plaats moet nemen op de bank.

Voor Van den Brom is de ontmoeting een hele speciale. De trainer maakt zich op voor zijn 182e wedstrijd op de bank van de Alkmaarders en dat betekent dat hij straks de langstzittende trainer uit de Alkmaarse historie is.

Lees ook: Mijlpaal voor John van den Brom: "Trots, mijn naam zal hier voortleven"

De Zwollenaren bekleden op dit moment de dertiende plaats in de eredivisie. Vorige week won de ploeg met 0-1 bij FC Emmen en pakte daarmee de tweede overwinning van het seizoen. AZ is de huidige nummer vijf met elf punten.

De wedstrijd AZ - PEC Zwolle volg je live bij NH. In het AFAS Stadion zitten verslaggevers Marijn Willems en Erik-Jan Brinkman. Zij houden je via deze site en de Facebook-pagina van NH Sport negentig minuten lang op de hoogte van het bekerduel. Het duel in Alkmaar begint om 14.30 uur.