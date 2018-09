Marco Bizot: "Ik wilde graag architect worden"

IJMUIDEN - Zijn trouwe viervoeter heet Louis en met hem wandelt hij regelmatig over het strand en door de duinen van IJmuiden. Marco Bizot is bloedfanatiek op het veld, maar heeft daarnaast veel andere hobby's. "Ik mag graag de hectische voetbalwereld ontvluchten". Een portret van de doelman van AZ.

"Louis is een langharige Chow chow", vertelt Marco Bizot over zijn huisdier. "Hij is onze eerste hond en we zijn heel blij met hem."

Avontuurlijk

Naast wandelen met Louis verdiept Bizot zich in koffie, heeft hij duikdiploma's behaald, reist graag en zit regelmatig op zijn mountainbike. Kortom de keeper heeft veel hobby's buiten het voetbal. "Ik ben avontuurlijk ingesteld en ik hou van uitdagingen en adrenaline."

"Ik zit nu in de voetbalwereld en daar geef ik de volle honderd procent voor en daar moeten alles voor wijken. Ik wil er dan volledig voor gaan." Is het antwoord van Bizot op de vraag of zijn voetbalcarriere hem niet in de weg zit.

Architect

Bizot is opgegroeid in West-Friesland. Mede daardoor is hij vrij nuchter en kan hij makkelijk relativeren. Belangrijke eigenschappen voor een keeper. "Het mentale aspect is heel belangrijk voor een doelman. Doordat ik nuchter ben, heb ik daar wel een voordeel mee." Als Bizot geen keeper was geworden dan had hij een heel ander doel in zijn leven. "Ik wilde graag architect worden. Ik hou ervan om huizen en tuinen te ontwerpen."

"Na mijn carriere wil ik een mooie, lange reis maken. Dat is nog ver weg, maar dat zijn wel een van de dingen waar ik van droom." Zegt de 27-jarige doelverdediger voor de camera van NH.

Negentig minuten live

