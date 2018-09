In Vogelvlucht: Wormer, eeuwenoud dorp aan de Zaan

WORMER - Het dorp Wormer bestaat al sinds de elfde eeuw en is daarmee een van de oudste plaatsten in de Zaanstreek. Met een ligging aan de rivier de Zaan, historische industriepanden en een nieuw gebouwde 'beschuittoren' wordt het hoog tijd om eens een kijkje van bovenaf te nemen.

Interessant historisch feitje: het dorp had ooit meer dan 130 beschuitbakkers die scheepsbeschuit maakten voor de VOC-schepen. De pas gebouwde beschuittoren moet die geschiedenis levend houden.

Voor de industrieële revolutie stonden hier 66 windmolens. Nu is alleen molen 'De Koker' nog over. Het hoogste gebouw in de Zaanstreek is de 'Toren van Wormer'. De zendmast is maar liefst 144 meter hoog.