Kijk de Texel Halve Marathon hier live

TEXEL - Texel maakt zich op voor alweer de twaalfde editie van de Texel Halve Marathon. Het sportevenement start vanmiddag om 12.25 uur.

Zo'n tweeduizend hardlopers starten vanaf de TESO-veerboot Dokter Wagemaker en rennen vervolgens 21 of 10 kilometer naar de Groeneplaats in Den Burg. Ook is er de '6 van Den Hoorn', een 6 kilometer lange hardloopwedstrijd vanaf Den Hoorn naar Den Burg.

Mediapartner Texel Kijken en Luisteren zendt de Texel Halve Marathon vanmiddag live uit via Facebook. Meer over de hardloopwedstrijd lees je bij onze partner Texelse Courant.