Hardleerse kat voor de tweede keer gered uit sluis in Monnickendam

MONNICKENDAM - Het spreekwoord 'een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen' gaat voor een kat uit Monnickendam niet op. Het dier belandde voor de tweede keer in korte tijd op het onderste plankje van een sluisdeur en kon zelf niet meer op het droge komen.

En dus gingen de brandweermensen van Broek in Waterland opnieuw richting het Noordeinde om de kat te redden. Een lege gereedschapskist werd naar beneden getakeld, in de hoop dat het beestje erin zou springen.

Ondanks dat de vorige reddingsactie slechts twee weken geleden was, snapte de kat niet helemaal wat de bedoeling was. Na heel veel geduld kroop het uitgeputte en doorweekte dier dan toch in de kist en belandde veilig en wel op de kant.

De dierenambulance werd gebeld en haalde het dier op. De kat maakt het momenteel goed en blijkt gechipt te zijn. De eigenaar wordt geïnformeerd.