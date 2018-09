Deel dit artikel:













Zoveelste autobrand in Amsterdam-Noord: drie voertuigen beschadigd Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Het is vannacht weer misgegaan in Amsterdam-Noord, ditmaal op de kruising Noorderbreedte met de Vlaggemast. Daar ging een Mini Cooper in vlammen op. Twee andere auto's werden ook de dupe van de vlammen.

Brandweer en politie kregen meldingen van een brandende wagen aan de zijkant van een woning. Drie harde knallen waren eerder gehoord door buurbewoners. De Mini Cooper viel niet meer te redden. Ook de twee andere bolides liepen flinke schade op. De oorzaak is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Amsterdam-Noord wordt al langere tijd geteisterd door autobranden; dit is nummer 24.