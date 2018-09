Deel dit artikel:













Dode en gewonde bij eenzijdig scooterongeluk in Zaandam Foto: HFV / Olim Bajmat

ZAANDAM - Twee personen op een scooter zijn vannacht hard ten val gekomen op de Oostzijde in Zaandam. De passagier is daarbij om het leven gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeval was rond 02:00 uur vannacht onder het viaduct van de A8. Vermoedelijk reed de bestuurder van de scooter tegen een wegversmalling. De twee opzittenden kwamen daarna hard ten val. Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om medische hulp te verlenen, maar voor de passagier mocht de hulp niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Onderzoek

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder wordt er nog druk onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.