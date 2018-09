Schöne complimenteert Fortuna: "Vind ik mooi om te zien"

SITTARD - Ajax won vanavond met 0-2 van Fortuna Sittard en nam daarmee revanche op de 3-0 nederlaag van vorige week tegen PSV. Lasse Schöne is content met de overwinning.

"Vorig weekend was een weekend om snel te vergeten, en het was wel belangrijk om hier drie punten te pakken", aldus de Deense middenvelder. "Zo'n wedstrijd blijft wel even zitten. Gelukkig hadden we woensdag weer een wedstrijd, maar het kwam wel hard aan", zegt Schöne over de wedstrijd van vorige week.

"In de eerste helft kwamen waren we iets te slordig in de eindfase", gaat hij verder over het duel met de Limburgers. "Het wordt wel iets makkelijker omdat je in de tweede helft na een paar minuten scoort. Ik vind het ook wel leuk om te zien dat ze (Fortuna, red.) proberen te voetballen en druk te zetten. Dat is wat anders dan de andere ploegen die achteruit gaan. Dat vind ik mooi om te zien. Complimenten aan Fortuna."

Champions League

Wat Ajax meeneemt naar de wedstrijd van dinsdag, wanneer de ploeg Bayern München treft in de Champions League? Schöne: "Dat is een heel andere wedstrijd en dat moeten we ook heel anders benaderen. Maar we zijn blij dat we hier hebben gewonnen, op naar dinsdag."

Zie het volledige interview hieronder.