AZ treft VVV-Venlo, Ajax tegen Go Ahead in KNVB-beker Foto: Pro Shots

ZEIST - AZ gaat in de volgende ronde van de KNVB-beker spelen tegen VVV-Venlo. Ajax is gekoppeld aan Go Ahead Eagles, terwijl ook de tegenstanders van het Amsterdamse AFC, de Koninklijke HFC en ODIN '59 bekend zijn. Dat wees de loting, gedaan door de AFC-broers Kenny en Yordi Teijsse, vanavond uit.

AZ speelt een thuiswedstrijd, terwijl ook Ajax in de eigen Johan Cruyff ArenA mag spelen. De broers Teijsse koppelden hun eigen AFC aan TOP Oss. Zij spelen een thuisduel op sportpark Goed Genoeg. Koninklijke HFC mag het in Leeuwarden opnemen tegen SC Cambuur en derdedivisionist ODIN '59 is gekoppeld aan FC Emmen, dat drie niveaus hoger speelt. In de loop van de week worden de data waarop de duels worden gespeeld bekend. De tweede ronde vindt plaats op 30/31 oktober en 1 november. Volledige loting:

AFC - TOP OSS

Heracles Almelo - Vitesse

De Graafschap -PEC Zwolle

SC Cambuur - Koninklijke HFC

Willem II - Spakenburg

Kozakken Boys - Almere City FC

NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

PSV - RKC Waalwijk

SV Urk - Roda JC Kerkrade

RKSV Groene Ster - SC Heerenveen

Ajax - Go Ahead Eagles

AZ Alkmaar - VVV-Venlo

FC Emmen - ODIN '59

FC Twente - Noordwijk

FC Utrecht - ASWH

Feyenoord - ADO Den Haag