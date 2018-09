Deel dit artikel:













Haarlemse Lizzy is Nederlands Kampioen Striptekenen Foto: NH Nieuws/Dimitri Walbeek

HAARLEM - Het is haar gelukt! Lizzy van der Waart uit Haarlem is Nederlands Kampioen Striptekenen geworden in de leeftijdscategorie twaalf tot en met veertien jaar.

Lizzy nam het vandaag in Breda op tegen nog zes finalisten. Ze moesten in twee uur tijd een stripverhaal tekenen, maar het thema zouden ze pas kort vantevoren horen. Skuno in Undercover

Het thema werd 'spionnen'. Lizzy maakte vervolgens de strip 'Skuno in Undercover', met in de hoofdrol haar favoriete zelfbedachte stripkarakter Skuno, half eekhoorn/half hond. De jury was blijkbaar zo onder de indruk van de strip van Lizzy, dat zij zich nu Nederlands Kampioen Striptekenen 2018 mag noemen. LEES OOK: Haarlemse Lizzy van der Waart in finale van NK Striptekenen