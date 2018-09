Invaller Dolberg belangrijk bij zege Ajax in Limburg

SITTARD - Ajax heeft zich goed hersteld van de zeperd in Eindhoven van vorige week tegen PSV. De Amsterdammers wonnen in Limburg door goals van Kasper Dolberg en Hakim Ziyech na rust: 0-2.

Het was aftasten voor Ajax aan het begin van het duel in Sittard. De ploeg van Erik ten Hag was veel aan de bal, maar wist aan het begin van de wedstrjd niet veel kansen te creëren. Na een voorzet vanaf de linkerkant kreeg Ziyech de mogelijkheid om af te ronden, maar de middenvelder schoot over de bal heen.

Fortuna bleef dus vrij eenvoudig overeind in het eerste kwart van de wedstrijd, maar wist zelf ook niets klaar te spelen voor het doel van André Onana. Matthijs de Ligt, de captain van Ajax die voor de eerste keer sinds zijn lichte blessure weer eens in de basis begon, kreeg na ruim twintig minuten een kans op de openingstreffer. De verdediger haalde hard uit, maar schoot over.

Nadat ook Dusan Tadic (na combineren met David Neres) en Ziyech (meerdere afstandschoten) het net niet wisten te vinden, kwam Ajax vlak voor rust nog goed weg. André Onana was attent op een schot van Ahmed El Messaoudi, die de eerste grote kans voor de Limburgers kreeg.

Dolberg

In de rust kwam de van een blessure teruggekeerde Dolberg in het veld voor Klaas-Jan Huntelaar en dat bleek een gouden greep van Ten Hag te zijn. Binnen drie minuten had de Deen de bal al in het net liggen, nadat hij de bal kreeg via Ziyech en Tadic.

Het duurde tot twintig minuten voor tijd voor er weer kansen vielen te noteren. Deze kansen waren voor Fortuna. Onana was tot twee keer aan toe een sta-in-de-weg voor de Limburgers. Eerst was de doelman uit Kameroen belangrijk voor zijn ploeg door een schot van invaller Lazaros Lamprou te pareren en even later kraakte hij een schot van André Vidigal.

Beslissing

Juist omdat het op dat moment zo moeizaam ging, voelde de 0-2 van Ziyech extra lekker. Net nadat Onana zijn ploeg tot tweemaal had gered, sloeg de Marokkaan toe. Invaller Donny van de Beek kopte de bal in de loop van de middenvelder, die bekwaam afrondde. Het bleek de beslissing in de wedstrijd te zijn, waardoor de Amsterdammers de vijfde zege van het seizoen boekte

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Ciranni, Ninaj, Dammers, Ospitalieri; Diemers (Vidigal/60), Smeets, Rodríguez; El Messaoudi, Novakovich, Semedo (Lamprou/62)

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Eiting (De Wit/79), Schöne, Neres (Van de Beek/56), Ziyech, Huntelaar (Dolberg/46) en Tadic