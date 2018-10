Hondje doodgebeten door rottweiler: "Hij greep Simka vast en liet niet meer los"

ALKMAAR - Een avondwandeling door Alkmaar met haar hondje afgelopen woensdag kreeg een akelige afloop voor Claudia Ruiter. Haar dwergkees Simka werd aangevallen door een rottweiler. De viervoeter raakte zwaargewond en heeft uiteindelijk een spuitje moeten krijgen.

"We waren bijna thuis, in de wijk Hoefplan in Alkmaar, toen er een hond van de overkant aan kwam lopen, zonder tuigje of riempje. Hij greep mijn hond vast en liet niet meer los", vertelt Claudia. "In paniek schreeuwde ik het uit."

Claudia probeerde samen met omstanders om de rottweiler van Simka af te halen. Na wat voor haar een eeuwigheid leek te duren, lukte dat. "Ik heb er zelf gewoon schaafwonden en blauwe plekken van." De eigenaar van de rottweiler deed volgens Claudia tijdens het hele incident niks.

Spuitje gegeven

Simka zat onder het bloed, maarop het eerste oog leken de verwondingen mee te vallen. Eenmaal bij de dierenarts bleek het toch ernstiger dan gedacht: Simka heeft drie gebroken ribben opgelopen en had ook vocht achter de longen.

De volgende dag wordt het gewonde hondje geopereerd in een dierenkliniek. Daar krijgt Claudia slecht nieuws. "De onderhuid was helemaal kapot, hij was bijna niet te redden. En hij had al zoveel pijn. We moesten hem wel een spuitje laten geven."

Geen muilkorf

Volgende week gaat Claudia aangifte doen tegen het baasje van de rottweiler. "Ze zegt dat de hond was ontsnapt, maar dat geloven we niet helemaal. Hij liep los, zonder tuigje of riem." Ook doet de reactie van het baasje haar veel verdriet: "Ze deed heel zakelijk, geen medeleven. We hebben mailcontact over de verzekering en dat is ook heel zakelijk."

Dat maakt Claudia woest en daarom hoopt ze met haar verhaal andere hondeneigenaren te waarschuwen. "Vrijdag zagen we de hond alweer zonder muilkorf lopen. Straks gebeurt het gewoon weer."