Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oude voetbalteam Koos Alberts haalt herinneringen op: "Amsterdamse bravoure, dat was Koos" Foto: ANP

SINT PANCRAS - SV Vrone in Sint Pancras haalde vandaag herinneringen op aan volkszanger Koos Alberts, die gisteren op 71-jarige leeftijd overleed. In zijn jongere jaren was Alberts rechtsback in het eerste elftal van SV Vrone. "Eerst was het gewoon een speler van Vrone en later zag je de tegenpartij elkaar aanstoten: Koos Alberts, die voetbalt bij Vrone!" vertelt één van zijn oude teamgenoten.

Koos Alberts speelde vanaf medio jaren 70 tot het begin van de jaren 80 bij SV Vrone. In zijn tijd bij de voetbalclub had hij zijn artiestennaam nog niet en was hij gewoon Koos Krommenhoek. Lees ook: Volkszanger Koos Alberts (71) overleden Zijn oude teamgenoten haalden vandaag herinneringen op. Ook kwam een oud fotoboek tevoorschijn. "Amsterdamse bravoure, dat was Koos." En tijdens de derde helft? "Hij dronk geen bier, maar chocomel." (Tekst loopt door onder video)

Toen Koos Alberts bekend werd als volkszanger, ging zijn team hem een stuk minder vaak zien. "Wij gingen lekker een biertje drinken na de wedstrijd, en na zijn chocomelletje moest hij weer tot diep in de nacht aan het werk." Maar trots op zijn succes waren ze zeker. "Met drie platen in de top tien gestaan rond '83, dat was ooit alleen door de Beatles gepresteerd. En daar stond onze Koos." Zingen in de snackbar

Alberts was in Sint Pancras niet alleen bekend bij de voetbalclub. Veel mensen hebben nog herinneringen aan de tijd dat de zanger een snackbar runde in het dorp. Slagerszoon Stefan Laan kwam een paar keer per week in de snackbar van Alberts om een dubbele patat met te bestellen. "Dan zong 'ie even een riedeltje tijdens het friet bakken." Blaaskanker

De vrouw van Koos Alberts maakte gisteren bekend dat de volkszanger was overleden. Alberts was al langere tijd ziek. Hij leed aan blaaskanker. Toch kwam het overlijden nog onverwacht, schreef zijn vrouw. Een operatie waarbij zijn blaas werd verwijderd, leidde tot complicaties.