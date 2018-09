Handballers Volendam winnen, puntverlies Aalsmeer

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben hun tweede zege in de BENE-League geboekt. Na een zeer sterke eerste helft werd Quintus in de eigen sporthal Opperdam met 43-29 opzij gezet.

Volendam - Quintus

Vanaf het begin af aan was het duidelijk wie de betere ploeg van de twee was en dat werd ook direct in de score uitgedrukt. Binnen vijf minuten stond er een stand van 4-1 op het scorebord. via 7-1 en 8-3 liep de ploeg van coach Peter Portengen al snel uit naar een marge van tien treffers (16-6). Dat was het niet wat betreft doelpunten in de eerste helft. In de eerste dertig minuten scoorde Volendam er liefst 23, terwijl het er twaalf om de oren kreeg.

De tweede helft gingen de oranjehemden vrolijk verder met waar ze waren gebleven. Volendam-speler Jaap Beemsterboer zorgde voor het eerste doelpunt in het tweede bedrijf (24-12). Via 27-16 werd het 35-20 en was de marge van vijftien bereikt. Op dat moment maakte de ploeg uit Kwintsheul nog drie doelpunten achter elkaar, maar de overwinning voor Volendam kwam nooit meer in gevaar, waardoor de eindstand 43-29 werd.

Volendam boekte daarmee zijn tweede overwinning op rij in de BENE-League, terwijl Quintus op nul punten blijft steken.

Hasselt - Aalsmeer

Na een bloedstollende wedstrijd heeft Aalsmeer tegen het Belgische Hasselt voor de eerste keer dit seizoen puntverlies geleden. Hasselt begon sterk aan het duel en stond al vroeg met 3-1 voor. Aalsmeer vocht zich terug en stond even later met 3-4 voor. De ploegen gingen rusten met een 13-10 voorprong voor Aalsmeer, maar ook die schade werd weer snel gerepareerd door de ploeg van coach Bert Bouwer.

Vanaf 14-13 ging het eigenlijk vrijwel de hele tweede helft gelijk op. Tot de laatste seconde bleven de ploegen aan elkaar gewaagd, wat resulteerde in een bloedstollende slotfase. Bij een stand van 25-25 leken de Belgen in de laatste minuut de winnende treffer te maken, maar in de allerlaatste seconden wist Aalsmeer de strand nog gelijk te trekken: 26-26.

De Noord-Hollanders komen daardoor na drie wedstrijden op vijf punten en doen mee in de bovenste regionen van de BENE-League.