Toestel Transavia na technisch probleem geland op Schiphol Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Een vlucht van Transavia vanaf Rotterdam, die onderweg was naar Pula in Kroatië, is door een technisch mankement teruggekeerd naar Nederland. Het toestel met 98 passagiers kon zonder problemen op Schiphol landen.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat er waarschijnlijk zaterdagavond nog een vervangende vlucht voor de passagiers wordt geregeld. Het toestel met vluchtnummer HV 5997 was om 18.40 uur vanaf Rotterdam vertrokken en had om 20.25 uur in Pula moeten landen.