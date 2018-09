Eiting vervangt De Jong in basiselftal Ajax

SITTARD - Carel Eiting is de vervanger van Frenkie de Jong in de basiself van Ajax voor het duel met Fortuna Sittard. Captain Matthijs de Ligt keert terug van zijn blessure en start ook vanaf de aftrap.

Zaterdagmiddag werd bekend dat De Jong niet met de selectie van Ajax mee zou reizen naar Limburg, omdat hij lichte irritatie in zijn rechterknie zou hebben. De verwachting was dat Eiting of Donny van de Beek hem zou vervangen, en de keuze is dus gevallen op Eiting.

De ploegen trappen vanavond om 20.45 af.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Eiting, Schöne, Neres, Ziyech, Huntelaar en Tadic