Cursus aftrekken en erotisch borduren op LINDA.festival: "Het is fantastisch!"

ZAANDAM - Het Hembrugterrein in Zaandam werd vandaag overspoeld met vrouwen. Reden: het LINDA.festival. Naast eten, drinken, muziek en shoppen konden de dames er ook bijzondere workshops volgen. Vooral de 'aftrekcursus' was razend populair.

"Een beetje educatie kan zeker geen kwaad", vertelt een moeder die de cursus met haar dochter bezoekt. "Ik bedoel, je doet je best, maar ja!" Een andere bezoekster zegt dat vooral haar man benieuwd is wat er vanavond gaat gebeuren nadat zijn vrouw de cursus heeft gevolgd. "Hij heeft er zin in!"

Madeleine Vreekamp, organisatrice van de aftrekcursus, kan de populariteit van de workshop wel verklaren. "Ik denk dat veel mensen graag meer willen leren over seks, en dat is ook onze doelstelling."

Erotisch borduren

Ook bij de workshop 'erotisch borduren' is het een drukte van belang. "Ik was een beetje uitgekeken op bloemen en vlinders borduren en toen ben ik begonnen met erotisch borduren", aldus ontwerpster Bho Roosterman. "Het is fantastisch", laat een enthousiaste deelneemster weten.

Het LINDA.festival duurt nog tot en met zondag.