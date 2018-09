Petitie om bus 150 naar Alkmaar terug te krijgen: "Nu een uur wachten"

SCHAGEN - Scholieren in Schagen balen ervan: het verdwijnen van buslijn 150 van Schagen via Winkel naar Alkmaar. Ze zijn sindsdien veel langer onderweg. Daarom is scholiere Eva Langendijk een petitie gestart, waarmee ze wil bereiken dat de bus terugkomt.

De buslijn verdween afgelopen zomer toen het openbaar vervoer in Alkmaar en omstreken helemaal op de schop ging. In plaats van lijn 150 rijden er nu meerdere (buurt)bussen.

Dat heeft de rit van Schagen naar Alkmaar niet makkelijker of sneller gemaakt, vertelt Eva. "Het is heel vervelend dat er nu maar een keer per uur een bus gaat. Vaak zit de bus vol en kunnen we niet mee, dus dan moet je wachten of met de auto gaan."

1000 handtekeningen

Omdat het verdwijnen van de lijn voor veel scholieren een probleem is, is Eva nu een petitie gestart. "Alle bekenden met wie ik in de bus zit, hebben het erover."

Op zaterdagavond zijn er binnen een dag tijd al meer dan 250 handtekeningen. Eva hoopt 1000 handtekeningen te verzamelen. "Dan gaan we met de petitie naar Connexxion en naar de gemeente." Voor de buslijn verdween, was er ook al een petitie. "Toen is het er niet doorgekomen, dus daarom doen we gewoon een nieuwe poging. De actie wordt in elk geval veel gedeeld op Facebook."