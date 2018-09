Amsterdamse coffeeshop gesloten na explosies

AMSTERDAM - Coffeeshop Los Angeles aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam wordt per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Vanochtend vroeg ontploften meerdere zware vuurwerkbommen voor de deur van het pand.

Verschillende panden en auto's raakten beschadigd. De ruiten van de coffeeshop werden uit de gevel geblazen door de explosies.

Volgens burgemeester Femke Halsema is door die ontploffingen "ernstig gevaar voor de openbare orde" ontstaan. "Een dergelijk incident in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan." Daarom wordt het pand voor onbepaalde tijd gesloten.

Lees ook: Gevel en auto's beschadigd na explosie bij coffeeshop Los Angeles in Amsterdam