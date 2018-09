CDA maakt zich hard tegen eenzaamheid: "De gevolgen zijn groot"

HILVERSUM - Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid, vindt de Hilversumse CDA'er Gerben van Voorden. Uit cijfers van de GGD blijkt dat 41 procent van de Hilversummers zich wel eens eenzaam voelt. En dat 1 op de 12 zelfs erg eenzaam is. Het gaat dan niet alleen om ouderen, maar ook om jongeren.

Daarom organiseert de politieke partij van Gerben aankomende maandag 1 oktober een thema-avond over eenzaamheid. Minister Hugo de Jonge zal de avond openen. Hij heeft eerder dit jaar een actieplan gepresenteerd om het isolement van vooral ouderen te signaleren en aan te pakken.



Volgens Gerben raken mensen eenzaam in hun leven als ze niet mee kunnen komen in de maatschappij, de digitale wereld, of als hun echtgenoot overlijdt. De gevolgen kunnnen dan groot zijn, zoals schulden en depressie.

Actieplan uitvoeren

Van Voorden is blij dat er aandacht is voor het onderwerp, maar hoopt dat het ook verder wordt opgepakt in Hilversum. "Ik zou graag zien dat de wethouder die ook aanwezig is alle input meeneemt en het actieplan van de minister gaat uitvoeren."

De thema-avond begint op 1 oktober om 19.00 uur in het Raadhuis in Hilversum.

