Raadsleden in rolstoel over helling naar strand Petten: "Het is te steil" Foto: NH Nieuws

PETTEN - Het strand van Petten is lastig te bereiken voor mensen in een rolstoel. Het steile toegangspad vormt een groot probleem. Binnenkort wordt beslist over een mogelijke nieuwe helling en daarom gingen raadsleden vandaag zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel naar het strand te moeten.

"Ik zie gebeuren dat mensen hier aankomen met een rolstoel, de helling nemen en dan halverwege terugkeren omdat het te steil voor ze is", vertelt Connie Kleimeer van Dorps Ontmoetingspunt Petten. "Oudjes die hier geboren en getogen zijn kunnen al jaren niet meer naar het strand." Het is voor de politiek duidelijk dat er iets moet veranderen. Raadsleden duwden elkaar vandaag de helling op en af en ook zij vonden het pittig. "Het is wel zwaar ja!"