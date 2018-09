Minderjarige meisjes op motor gewond bij ongeluk

AMSTERDAM - (AT5) Bij een ongeluk op het Victorieplein in Amsterdam zijn vanmorgen twee minderjarige meisjes gewond geraakt. Ze hadden niet op het voertuig mogen zitten, zegt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 9:30 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De motor eindigde uiteindelijk in het gras.

Meedere ambulances en een traumateam werden opgeroepen voor de hulpverlening. De gewonde meisjes zijn overgebracht naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen. De politie onderzoekt het ongeluk.