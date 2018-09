Frenkie de Jong ontbreekt in duel met Fortuna Sittard

AMSTERDAM - Frenkie de Jong reist niet mee met Ajax naar Limburg voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De middenvelder heeft 'een lichte irritatie aan zijn rechterknie' en speelt zodoende niet mee in het duel tegen de promovendus.

Dat meldt De Telegraaf. De Jong wordt klaargestoomd voor het Champions League-duel met Bayern München, dat dinsdag (21.00 uur) in Duitsland wordt afgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij in Sittard vervangen door Donny van de Beek of Carel Eiting.

Matthijs de Ligt, die de duels met AEK Athene (Champions League), PSV (competitie) en Te Werve (beker) aan zich voorbij moest laten gaan, kan vanavond zijn rentree gaan maken.