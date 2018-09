Deel dit artikel:













Veel rook bij autobrand in Den Helder Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel

DEN HELDER - Een auto is vanmiddag in brand gevlogen voor de deur van een autogarage aan de Ambachtsweg in Den Helder. Het voertuig brandde volledig uit.

De brand zou zijn ontstaan door een technisch mankement. De brandweer bluste het vuur, maar toen was er al niet veel meer van de auto over. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat het naastgelegen pand geventileerd moest worden door de brandweer.