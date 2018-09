Geen gymzaal betekent geen gymles in Hoofddorp

HOOFDDORP - Zo’n 500 leerlingen van twee middelbare scholen krijgen na de herfstvakantie geen gymles. Vertragingen bij de verbouwing van sporthal Het Spectrum waren al langer bekend, maar de gemeente heeft nog geen goede oplossing gevonden, zo zeggen de scholen.

"Ik ben verbaasd, teleurgesteld en ook wel een beetje boos", zegt schooldirecteur Mark Mees van de KSH in Hoofddorp. Zijn school maakt net als het Kaj Munk College gebruik van sporthal Het Spectrum voor gymlessen.

Toen maanden geleden duidelijk werd dat verbouwingen aan de sporthal vertraging oplopen, kwam de gemeente volgens hem niet snel genoeg in actie. "Op het moment dat het probleem ontstaat zijn we op operationeel niveau met allerlei partijen in gesprek. Maar bestuurlijk heb ik helemaal niemand gezien, er is een grote windstilte. Dat vind ik vreemd."

Opblaasbaar

Nu gymen de kinderen nog buiten, maar het wordt al snel te koud. De gemeente zou een opblaasbare gymzaal hebben voorgesteld, maar dat is volgens de scholen geen oplossing. Mees zegt dat voordat de vergunningen en energievoorziening voor zo’n sporthal zijn geregeld, je vijf maanden verder bent. "Die tijd is nu te kort. We zitten nu in september, als je nu nog die procedures moet starten ben je klaar zodra we weer naar buiten gaan."

(Tekst loopt door onder de video)

Geen lichamelijke opvoeding zou een groot gemis zijn, zeggen zowel de leerkrachten als de leerlingen. "Bewegen is onwijs belangrijk", zegt gymdocent Lard de Landmeter, "zeker in de huidige maatschappij waarbij leerlingen meer achter de PlayStation zitten dan buitenspelen".

Ook derdeklasser Youri ziet het belang: "Gymen brengt een positieve sfeer in de klas." Daarnaast zijn gevolgen op andere vlakken nu al merkbaar volgens De Landmeter. "Tegen stagiaires hebben we helaas moeten zeggen dat ze bij ons geen stage kunnen lopen omdat we geen plek en uren hebben."

Onorthodoxe maatregelen

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer wil nog niet reageren op de kritiek van de scholen. Er zijn raadsvragen gesteld en die willen ze afwachten voordat ze met maatregelen komen.

De partijen HAP, Forza! en CDVP uiten hun zorgen voor de lessen van de leerlingen. Forza! roept de wethouders op om ‘orthodoxe maatregelen’ te nemen zodat er een sportaccommodatie gerealiseerd kan worden.

Nu is het dus wachten op oplossingen. "Het gaat me aan het hart dat er straks vijfhonderd leerlingen geen gymles hebben", besluit directeur Mees.