Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Goede start volleybalvrouwen op wereldkampioenschap Foto: ANP/Ronald Hoogendoorn

TOKIO - De Nederlandse volleybalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Japan gewonnen. Oranje was in vier sets te sterk voor de Duitse vrouwen.

De start van de ploeg van Jamie Morrison was niet sterk. De eerste set was een prooi voor de Duitsers, 22-25. Het herstel van de Nederlandse ploeg volgde snel en de tweede set werd dan ook met 25-21 gewonnen. Nadat ook de derde set door de Nederlandse vrouwen in winst werd omgezet (25-22), volgde een bloedstollende vierde set. Oranje stond met 24-21 achter, waardoor Duitsland liefst drie setpunten kreeg. Deze werden allemaal weggewerkt, waarna Nederland meerdere kansen kreeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Het viijfde wedstrijdpunt was uiteindelijk beslissend, waardoor de ploeg van Morrison de vierde set met 32-30 naar zich toe trok. Uitblinkster Lonneke Sloetjes bekroonde haar goede wedstrijd met het winnende punt. Japan

Zo werd de eerste wedstrijd op het WK met 3-1 in sets gewonnen door de volleybalvrouwen. Zondag staat de tweede wedstrijd op het programma voor de vrouwen tegen gastland Japan. De andere tegenstanders zijn Mexico, Argentinië en Kameroen.