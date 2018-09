Deel dit artikel:













Meneer de Uil wordt 50 jaar: Noord-Holland zingt hem toe, 'echt waar' Foto: NH Nieuws / ANP

PURMEREND - Met natte haartjes in je pyjama voor de beeldbuis, om voor het slapengaan naar de verhalen uit het Grote Dierenbos te kijken. Opgeschreven in de Fabeltjeskrant, voorgelezen door Meneer de Uil. Het is vandaag vijftig jaar geleden dat de bekende, blauwe uil de krant voor het eerst opensloeg en Nederland kennis maakte met onder andere Juffrouw Ooievaar, Lowieke de Vos en Truus de Mier.

'Kijkbuiskinderen' herinneren zich de verhalen van de Fabeltjeskrant als de dag van gisteren. Iedere aflevering, die ongeveer vijf minuten duurde, las Meneer de Uil voor uit de Fabeltjeskrant. De meest uiteenlopende verhalen kwamen voorbij, die altijd een knipoog gaven naar het dagelijks leven. Lees ook: Elsje Scherjon voor altijd in het collectief geheugen door De Fabeltjeskrant De Fabeltjeskrant eindigden in 1989, met 1640 afleveringen op de teller. Van de kijkbuis, maar niet uit het hart. De kinderserie is nog zo relevant: volgend jaar verschijnen er 52 nieuwe afleveringen met 'fabels' uit Fabeltjesland. 'Uhm... ja.... uit Fabeltjesland'

Het bekendste dier uit het Grote Dierenbos was misschien wel de 'oorwurm' aan het begin van iedere aflevering: het bekende liedje dat iedereen kan meezingen. Echt waar? We namen de proef op de som in het centrum van Purmerend: